Woningbouw op perceel Aldi

BRUMMEN – Als de Aldi verhuist naar de beoogde locatie aan de Vulcanusweg, komt er woningbouw op de oude locatie aan de Arnhemsestraat. Dat verzekerde wethouder Pouwel Inberg tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 april. Hij wil zo snel mogelijk een woonbestemming op het perceel plaatsen.

Raadslid Hennie Beelen van GroenLinks vroeg zich af of de gemeente een nieuwe ondernemer kan weigeren als deze zich meldt voor een nieuwe onderneming in de periode tussen vertrek van de Aldi en een nieuwe woonbestemming. Wethouder Inberg gaf aan dat hij met Aldi afspraken wil maken om het pand na vertrek onmiddellijk te slopen. Zo kan worden voorkomen dat er opnieuw detailhandel gevestigd gaat worden. De wethouder gaf aan met omwonenden in gesprek te gaan en als gemeente zo snel mogelijk het perceel een woonbestemming te geven.

De VVD vroeg in een motie om hiervoor een voorbereidingsbesluit te nemen, maar de wethouder vond dit niet nodig en ook de raad ging hier niet mee akkoord.

Het onderwerp kwam ter sprake in behandeling van een coördinatieregeling voor verplaatsing van de Aldi in Brummen mogelijk maakt. Dit besluit werd unaniem door de raad aangenomen.