Woensdag 5 mei: tweede editie van bevrijdingsfestival Brummen/Eerbeek

BRUMMEN – Net al vorig jaar is het vanwege de coronapandemie niet mogelijk om een fysiek evenement te organiseren tijdens bevrijdingsdag. Toch laat de Eerbeekse eventorganisator Yannick Hilger zich niet uit het veld slaan. Evenals vorig jaar heeft hij het initiatief genomen om een online bevrijdingsfestival in de gemeente Brummen te organiseren. “Op deze manier kunnen we alle inwoners in de gemeente Brummen, van jong tot oud, een leuk muzikaal programma aanbieden. Iedereen kan vanuit thuis, via een onlinestream, genieten van acht heerlijke muzikale acts. Helemaal gratis.”

Met genoegen denkt Hilger terug aan de eerste editie van het festival vorig jaar. “In Brummen of Eerbeek is er niet echt een traditie van een festival op 5 mei. Dat is jammer, want wat is er leuker om met elkaar de vrijheid te vieren”, legt Yannick Hilger uit. Zelf heeft hij ervaring met het organiseren van evenementen, ook in Brummen (Glazen huis in 2009) en Eerbeek (Ebk Outdoor 2018 en 2019). Toen de coronacrisis vorig jaar evenementen min of meer onmogelijk maakte, vatte Hilger het idee op om een online versie van een bevrijdingsfestival te organiseren. “Ik heb toen contact opgenomen met de uitbaters van De Vroolijke Frans en De Heideroos en met elkaar hebben we een mooi programma samengesteld, waarbij tien uiteenlopende bandjes en artiesten vanuit de twee locaties hebben opgetreden. Velen hebben hiervan via hun televisie, laptop of telefoon van genoten.”

Het liefst had Hilger gezien dat het festival dit jaar gehouden kon worden met echt publiek in de zaal. “Helaas is dat nog niet mogelijk. Maar gezien het succes van vorig jaar willen we ook dit jaar een online-editie verzorgen, als mooi alternatief.” Dit jaar bestaat het programma uit acht muzikale acts, die allen vanuit de Vroolijke Frans optreden. “Natuurlijk wordt alles coronaproof georganiseerd en opgenomen. Dit is afgestemd met de gemeente Brummen, die met een financiële bijdrage ook mogelijk maakt dat het festival door kan gaan. Nu de crisis al meer dan een jaar duurt, merk je goed dat onze lokale ondernemers het lastig hebben. Financieel is het vlees van de botten, waardoor ook advertentiebudgetten helemaal verdampt zijn. Maar met de belangeloze steun van velen, lukt het ons om ook dit jaar weer met elkaar een mooi festival te organiseren.” Hilger dankt dan ook zijn samenwerkingspartners, zoals De Vroolijke Frans, SPL P.A. Service en niet te vergeten de muzikale acts die gaan optreden.

Livestream

Op woensdag 5 mei start de livestream van het festival om 18.00 uur. De stream is te volgen via diverse Facebookpagina’s, waaronder die van De Vroolijke Frans, Samen goed voor elkaar en op de eigen pagina van Bevrijdingsfestival Brummen Eerbeek . In totaal vertonen de volgende muzikale acts hun muzikale kunsten: Frits & Friends, La Ratte, Miss Tuesday, Crazy Habits, Olaf Putker, 4Music en Move your mind. Op www.bevrijdingsfestivalbrummeneerbeek.nl is komende week de timetable te vinden van wanneer welke band te zien en horen is. “Het blijft belangrijk om elkaar in deze lastige tijd te vermaken. Dat kan alleen door er samen de schouders onder te zetten en positief te blijven.“

La Ratte

Harm van Essen en Jochem Jorissen vormen samen La Ratte. Een gloednieuwe band geïnspireerd door het geluid van muziek van weleer. Harm en Jochem spelen blues en soul met een punk-attitude. De jeugdige muzikanten zijn vooral geïnspireerd door artiesten zoals Doyle Bramhall ll, The Black Keys, Tom Waits, Nick Curran en The Red Devils. Brummenaar Harm van Essen maakt de nodige muzikale kilometers, onder andere in professionale bands zoals Black Top, The Mellotones en Thomas Toussaint Band. Maar ook neemt hij graag deel aan covertijdsessies bij De Vroolijke Frans. Harm zingt en speelt gitaar, Jochem ondersteund hem daarbij op drums. La Ratte: zet je schrap voor energieke shows en dirty sounds!

Miss Tuesday

Een vrolijke, swingende coverband met lekkere dansbare rock/pop nummers! In een notendop is dat Miss Tuesday. De band bestaat uit 5 enthousiaste muzikanten die samen de passie voor muziek delen. Met in de basis drummer Edward Harmsen en bassiste Petra Zilvold, die samen zorgen voor een strakke, groovy sound. Op gitaar Gerard Onstenk en Brummenaar Jacco Verhaaf. Zij staan bekend om hun lekkere scheurende gitaarwerk en vette solo´s. En met haar stem van goud zingt Cynthia Bal de sterren van de hemel en de pannen van het dak. Miss Tuesday is zowel een echte podiumband als een formatie die (klein) akoestisch goed tot haar recht komt. Qua repertoire moet je denken aan Amy Macdonald, Kirsty MacColl, Melissa Etheridge, The Scene, Tina Turner, Eva Cassidy, Herman Brood, Normaal en Triggerfinger. Bij Miss Tuesday krijgt jij nauwelijks de kans om stil te staan.

Move Your Mind

De band rondom zanger, gitarist en liedjesschrijver Robert Kersten uit Brummen. Onder andere bekend als dé huisband van de Brummense Popquiz, het jaarlijkse muziekevenement op Derde Kerstdag. De overige bandleden zijn afkomstig uit Dieren en Doesburg en samen verzorgen ze daverende optredens met rock-, blues-, soul- en nederpop covers. De band speelt in kleine zalen en grotere festivals, maar ook voor akoestische optredens zijn ze te porren. Naast zanger/gitarist Robert Kersten bestaat de band uit André de Roos (bas, sax en zang) , Rens van der Veen (drums en penningen), Menno Lammers (keyboard) en Leo Lammers (gitaar en zang).

Olaf Putker

De pas zestien jarige Olaf Putker uit Zutphen speelt op 5 mei een thuiswedstrijd in De Vroolijke Fans. Want waar anders krijg je als jonge muzikant in de gemeente Brummen anders de kans om op te treden.

Olaf maakt alternatieve americana met een sixties feel en persoonlijke teksten. Een kruising tussen Neil Young en Father John Misty, een mix van Wilco en Elliott Smith, alsof de band Johan aan de haal gaat met de songs van Nick Drake. Noem hoe je het wilt noemen. Het zijn in ieder geval liedjes pur sang, van stille folkliedjes tot grootstedelijke americana-bangers. Ondanks zijn jonge leeftijd timmert hij succesvol aan de weg. Zo speelde hij al samen op een podium met Danny Vera en is hij met zijn band op de Nationale televisie te zien bij het evenement Art Rocks.

Crazy Habits

Een viermansformatie die officieel is opgericht in 2008 en de roots in Dieren en omgeving heeft. Vanaf 2016 bestaat de band uit de rasmuzikanten Bowie Meurs (zang/gitaar), Tim ten Kate (solo-gitaar), Christiaan Meur (zang/drums) en Harwill Corbij (bas/zang). Naast heerlijke rockcovers brengen de mannen van Crazy Habits ook eigen werk. En hiermee hebben ze veel succes geoogst. In 2014 wonnen ze het programma ‘The Hit’ en speelden ze op vele podia, van De Schilderij in Dieren tot De Melkweg in Amsterdam. Ook schreven ze nummers voor andere bands, zoals Angel Sky voor de Engelse band Will and the people.

Frits & Friends

Een speciale formatie is Frits & Friends: twee zangeressen bijgestaan door een toetsenist en gitarist. De Brummense Heidi Touw verzorgt szmen met Jetske de vocalen. Frits speelt keyboard en Gabri gitaar. De liedjes die zijn brengen zijn…

4Music

Vier ervaren, enthousiaste muzikanten vormen samen de allround coverformatie 4Music. In het oog springt natuurlijk de excentrieke Brummense zangeres Gerrie van Amersvoort. Maar deze band kent met … een tweede zangeres. De band wordt compeet gemaakt door een zingende drummer (Theo…) en een zingende toetsenist (…). Deze vier bandleden zijn jarenlang op zeer veel en uiteenlopende podia actief geweest. Als laatste grote wapenfeit in de band Backrow. Maar enkele jaren geleden werd het tijd voor een nieuwe stap en 4MUSIC was geboren.