Winactie Lalique Museum

DOESBURG – In oktober vorig jaar startte het Lalique Museum in Doesburg een crowdfundingactie, waarmee geld werd ingezameld om twee zeldzame juwelen voor het museum te behouden. Voor deze aankoop is een totale investering van 55.000 euro nodig, een bedrag dat het museum niet geheel uit eigen middelen kan voldoen. Zelf draagt het museum 10.000 euro bij en het overige deel bijeen probeert men via het publiek en fondsenwerving bij elkaar te krijgen. In oktober stond ‘de teller’ op ruim 4.000 euro, inmiddels is dat al 19.000 euro.

Voor de donateurs van onze Crowdfundingactie wil het museum graag iets extra’s doen. Als het streefbedrag bereikt is wordt er, onder de donateurs die 10 euro of meer hebben geschonken, een authentieke vaas van René Lalique verloot. Deze vaas ‘Palmes’ ontwierp Lalique in 1923 en is uitgevoerd in een zeldzame kleur. De vaas vertegenwoordigt een waarde van 1.500 euro. Op de website van het museum is de vaas te bekijken. Meedoen kan door een mail te sturen naar noreply@laliquemuseum.nl o.v.v. winactie met daarin de naam en bewijs van betaling (of betalingsinformatie). Dit geldt ook voor diegenen die reeds eerder gedoneerd hebben.