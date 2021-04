WiekentRheden doet mee met Ikbuurtmee!

RHEDEN – Vanaf 2 april kunnen er weer Ikbuurtmee!-cheques worden ingewisseld. Een extra financiële bijdrage kan de organisatie van WiekentRheden, die op vrijwilligers draait, goed gebruiken.

WiekentRheden verbindt Rhedenaren met cultuur, natuur en aandacht. Het is een terugkerend evenement door en voor het dorp Rheden. Het evenement staat dit jaar gepland op 11 en 12 september. De aanmelding voor de kunstroute op 12 september is al van start gegaan.

Kunstenaars uit het dorp Rheden kunnen zich opgeven of voorstellen door foto’s van hun werk of een link naar hun website te mailen naar Irene van Kasteel-Veenhuis: ireneveenhuis@hotmail.com. Dit jaar is er ook ruimte voor enkele gastkunstenaars buiten het dorp, maar uit de gemeente Rheden. Voor alle kunstenaars gelden toelatingscriteria.

www.wiekentrheden.nl