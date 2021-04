Welkom terug-actie van Veelzijdig Velp

VELP – Vanaf zaterdag 1 mei laten de winkeliers en ondernemers van Veelzijdig Velp op een bijzondere manier zien dat hun klanten vanaf deze week weer meer dan welkom zijn in het centrum van Velp.

Met ingang van woensdag 28 april mag en kan er, zonder dat daarvoor een afspraak gemaakt hoeft te worden, weer echt gewinkeld worden bij de Velpse ondernemers. Uiteraard zijn de coronabasisregels nog wel strikt van toepassing, maar iedereen heeft weer de vrijheid om zomaar binnen te komen, rond te neuzen en wellicht lokaal weer iets te kopen.

Om deze mijlpaal te vieren heeft Veelzijdig Velp een leuke actie bedacht, waarbij goodiebags te krijgen zijn en kans gemaakt kan worden op totaal 450 euro aan shoppingtegoed. Door het inleveren van drie kassabonnen van verschillende winkels kunnen klanten zo’n goodiebag krijgen. De bonnen moeten, voorzien van naam en telefoonnummer, in een speciale deelnemersenvelop worden gedaan die overal op de toonbanken liggen. Het inleveren van die enveloppen kan bij The Read Shop, bij Jansen & De Feijter en bij Fotohuis Velp. Vanaf aanstaande zaterdag zijn drie weken lang telkens honderd ‘welkom terug tassen beschikbaar’. Hierbij gelldt op = op. De kassabonnen kunnen overigens nog wel worden ingeleverd, want iedere week trekt de notaris één gelukkige winnaar die een shoppingtegoed van maar liefst € 150,00 wint. De voorwaarden voor deze actie staan op www.veelzijdigvelp.nl.