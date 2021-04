Weer poging tot inbraak bij juwelier Aalbers

VELP – In de nacht van woensdag 7 op zondag 8 april is er tussen 3.25 en 3.45 uur geprobeerd in te breken bij juwlier Aalbers aan de Hoofdstraat in Velp. De politie is op zoek naar getuigen die verdachte personen of voertuigen hebben gezien in de omgeving. Misschien zijn er mensen die camerabeelden hebben waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn of is er andere relevantie informatie. De politie roept deze mensen op dit te melden via tel. 0900-8844.