Weekmarkt in Velp blijft op Den Heuvel

VELP – De wekelijkse markt in Velp blijft op Den Heuvel. Seinpost Adviesbureau B.V heeft in opdracht van de gemeente Rheden diverse locaties in het centrum van Velp onderzocht. Hieruit blijkt dat de huidige locatie Den Heuvel de meest logische plek is.

Het draagvlak om de weekmarkt op de huidige locatie te houden bleek groot. Er zijn namelijk verschillende mogelijkheden om deze locatie te verbeteren. Er liggen al plannen om de parkeerplaats nog dit jaar aan te pakken. De actie ‘Ik buurt mee’ draagt er ook aan bij dat de directe omgeving van Den Heuvel groener wordt en dus aantrekkelijker voor bezoekers om even een rondje over de markt te lopen.

Het college van Burgemeester en Wethouders sluit zich aan bij het advies van Seinpost. Aanvankelijk was wethouder Ronald Haverkamp voorstander van verplaatsing, maar hij ziet zeker mogelijkheden voor deze optie. “Er zijn al plannen om nog in 2021 het wegdek op het terrein aan te pakken. De verlichting wordt vernieuwd en er komen nieuwe planten en struiken. De komende tijd gaan we hier in overleg met direct betrokkenen mee aan de slag. We verwachten de markt op deze plek hiermee een flinke impuls te kunnen geven. Daardoor wordt het aantrekkelijk voor bezoekers en rendabel voor (lokale) marktondernemers”, aldus Haverkamp.