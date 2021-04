Wederom aangepaste Dodenherdenking in Velp

VELP – Voor de tweede keer in 76 jaar is er geen officiële Dodenherdenking op 4 mei bij het Herdenkingsmonument in het Villapark/Vijverlaan in Velp. “Net als overal in Nederland heeft ook ons comité het programma van de herdenking weer volledig aangepast”, meldt voorzitter Jaap Uijthof van het Velpse 4 Mei Comité.

In navolging van de oproep van het Nationaal Comité 4 & 5 mei hangt de vlag de gehele dag halfstok, en niet pas om 18.00 uur. “En we zullen de klok bij het Herdenkingsmonument luiden en namens alle inwoners van Velp een krans leggen”, vervolgt Uijthof.

Het comité roept iedereen op om dinsdag 4 mei tussen 10.00 en 18.00 uur ook naar het monument te komen, even stil te staan en eventueel bloemen te leggen. Iedereen kan dat doen op een tijdstip dat haar/hem het beste uitkomt. Daarbij moeten de Coronamaatregelen in acht worden genomen, dus niet meer dan drie mensen bij het monument en 1,5 meter afstand van elkaar. “We hopen op veel belangstellenden. Volwassenen en ook kinderen. Juist kinderen en jongeren”, vindt Uijthof. Afgelopen week ontvingen leerlingen van alle Velpse basisscholen een kleurplaat met een uitnodiging om naar het monument te komen. Het comité schreef daarin: “Sta jij op 4 Mei ook even stil? Wij staan er bij stil dat er tijden zijn geweest dat niemand zich hier vrij kon voelen. En dat die vrijheid weer teruggebracht werd door mensen die daarvoor hun leven hebben gegeven. En dat dat ook nu nog zo is, op andere plekken ter wereld. Wij denken aan, wij gedenken die mensen. En beseffen dat vrij zijn niet zomaar iets is dat vanzelf spreekt. 4 Mei denken wij aan vrijheid en bevrijders. 5 Mei vieren wij de vrijheid.”

Op de website www.WO2Velp.nl zijn gefilmde interviews te zien met Velpenaren die de oorlog meemaakten. Ook verhalen van onderduikers die in Velp de oorlog overleefden Bovendien twee documentaires over de Tweede Wereldoorlog in Velp en de Bevrijdingsfilm van dr. Van Griethuysen die hij maakte op 16 april 1945.