Wandeling met andere mantelzorgers

BRUMMEN – Knooppunt Mantelzorg Brummen organiseert vanaf dinsdag 11 mei om de week een Mantelzorg-wandeling in en rondom Brummen. Deze zijn bedoeld voor mantelzorgers die er even uit willen en hun verhaal willen delen met een vrijwilliger of lotgenoot. Wandelen in de buitenlucht en op verhaal komen hebben een ontspannende werking en dat is wat het Knooppunt Mantelzorg beoogt: ‘‘een beetje meer lucht in de open lucht’.

Zolang de coronamaatregelen gelden, vinden de wandelingen plaats in tweetallen. Zodra het mag, wordt er in (kleine) groepjes gelopen. Er wandelen twee ervaren wandelvrijwilligers mee. Janny en Josje zetten de wandelingen uit en begeleiden deze ook. Dat betekent op dit moment dat zij ieder met één mantelzorger kunnen starten. Daarnaast kunnen mantelzorgers zelfstandig in tweetallen de uitgezette route lopen.

De mantelzorgwandeling kan voor iedereen anders zijn. De een kan wandelend zijn of haar verhaal delen met een vrijwilliger, een ander zal graag een andere mantelzorger willen ontmoeten of juist bijpraten met een mantelzorgende vriend of vriendin. Mantelzorgers kunnen zich aanmelden om te wandelen met een voor hen nog onbekende lotgenoot. De mantelzorgconsulenten van het Knooppunt zorgen er dan voor dat zij worden ‘gekoppeld’ aan een wandelmaatje.

De wandelingen vinden om de week op de dinsdagmorgen plaats, in mei op dinsdagen 11 en 25 mei. De wandelingen starten om 10.00 uur en duren 1 tot 1,5 uur. Er wordt gestart bij Plein 5 in Brummen, met een kopje koffie of thee.

Wie mee wil doen aan de mantelzorgwandeling kan zich aanmelden via tel. 0575-561988 of mantelzorg@welzijnbrummen.nl. Hier is ook meer informatie verkrijgbaar. mantelzorger. Opgeven voor de eerste wandeling kan tot woensdag 5 mei. Deelnemers dienen duidelijk te vermelden of zij met een vrijwilliger willen wandelen, zelf iemand meenemen of aan een andere mantelzorger gekoppeld willen worden.