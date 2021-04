Walk en Talk online

REGIO – Omdat de Walk en Talk van Bibliotheek West-Achterhoek nog steeds niet fysiek kan doorgaan, wordt er donderdag 29 april tussen 10.00 en 11.30 uur weer een online bijeenkomst gehouden. Deze is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar een (andere) baan. Dit keer is Huibert de Knegt, Adviseur Werk bij het UWV, gastspreker. Hij belicht verschillende aspecten van het solliciteren, waaronder de brief en CV. Ook bespreekt hij hoe je positief blijft in je zoektocht naar werk. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos en vrijblijvend. Aanmelden kan door een mail te sturen aan m.luiten@bibliotheekwestachterhoek.nl of te bellen naar de klantenservice 0314-333445. Deelnemers krijgen een uitnodiging via e-mail om deel te nemen via Teams.