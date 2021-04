VV Dieren zoekt assistent trainer

DIEREN – VV Dieren is voor het seizoen 2021-2022 op zoek naar assistent trainer voor het eerste elftal, dat uitkomt in de 3e klasse. De club zoekt een trainer, die op dinsdag- en donderdagavond de hoofdtrainer assisteert en op de zaterdagmiddag rondom de wedstrijden als sparringspartner fungeert.

De trainer is communicatief en sociaal vaardig, is leergierig en is in staat om een deel van de training desgewenst zelfstandig te geven. Interesse kan kenbaar gemaakt worden door te mailen naar voetbalzaken@vvdieren.nl of bellen met Marco Botermans via tel. 06-31794277. Hij kan meer vertellen over de club en de invulling van deze vacature.