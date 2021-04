Vrouwen Sportclub Brummen op zaterdag

BRUMMEN – Sportclub Brummen neemt aan de voetbalcompetitie 2021-2022 deel met een vrouwenteam. In tegenstelling tot voorgaande jaren spelen de vrouwen hun wedstrijden op de zaterdagmiddag. Inmiddels is een ruime selectie samengesteld, maar er is nog plaats voor meerdere geïnteresseerden. Zij kunnen voor informatie contact opnemen met Linde Teunissen via tel. 06-53403316.

De voetbalclub heeft – in overleg met speelsters en begeleiding – voor de zaterdag gekozen, waardoor er meer activiteiten op sportpark De Hazenberg plaatsvinden. Naast de heren-seniorenvoetballers spelen ook de jongens- en meidenteams op de zaterdag.