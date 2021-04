Vlag hijsen voor de koning

DIEREN – Ook dit jaar is er geen uitbundige viering van Koningsdag, maar dat wil niet zeggen dat de Dierense Oranje Stichting 27 april in stilte voorbij heeft laten gaan. ‘s Ochtends om 10.00 uur is de dag feestelijk geopend met het hijsen van de vlag op het Ericaplein door oud-leden van de Dierense brandweer. Daarnaast heeft de Oranje Stichting ervoor gezorgd dat de bewoners van de vijf verzorgingshuizen in Dieren iets lekkers hadden bij de koffie.

Het bestuur van de Stichting heeft er alle vertrouwen in dat er volgend jaar weer volop kan worden feestgevierd en heeft het programma, dat eigenlijk voor 2020 stond gepland, alvast vastgezet voor 2022. “Misschien dat we er nog iets aan toevoegen. Nu we twee jaar niets kunnen organiseren, hebben de mensen volgend jaar wel iets extra’s verdiend”, aldus bestuurslid Gerrie Lubbers.

Foto: Han Uenk