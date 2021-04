Velpse Bloemstudenten in de spotlights

VELP – De lente gaat goed van start voor de Velpse bloemstudenten van Aeres. Maar liefst 11 pagina’s in de lente-uitgave van vakblad De Pook zijn gevuld met Bloemwerk van Velpse studenten. Op de cover van het blad staat het korenschoofboeket ‘Plukgeluk’ van Nederlands kampioen Bloembinden; Rik Masson. Binnenin het vakblad voor bloemisten staan nog eens 7 pagina’s met zijn creaties over de Lente.

Normaal gesproken wordt het examenwerk van de studenten geëxposeerd, maar vanwege de lockdown was dat dit jaar niet mogelijk. Om de examenkandidaten toch in de spotlights te zetten, werd de bekende fotograaf Fred Roest ingehuurd om de hele dag foto’s van het examenwerk te maken. Deze foto’s zijn beland in het portfolio van de studenten. Vakblad De Pook herkende het talent van de studenten en laat het zien aan alle bloemisten van Nederland.