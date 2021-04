Veilig op pad met de auto: 7 tips

(advertorial)

Na een lange winter staat de lente eindelijk weer voor de deur. Hoe rij je dit voorjaar zo veilig mogelijk van A naar B? Of je nou minder of juist vaker onderweg bent vanwege corona: we geven 7 tips en vertellen hoe je een passende verzekering voor je auto kiest.

1. Verzekerd tegen schade

Met een goede autoverzekering ben je verzekerd tegen schade onderweg. Denk aan letsel, ruitschade of schade door een aanrijding. De juiste dekking kan een hoop geld besparen. Loop je polis eens goed na en bekijk of deze nog goed aansluit bij je wensen, de dagwaarde van je auto en het financiële risico dat je bereid bent te nemen. Je kunt kiezen uit WA, WA en All Risk. Bedenk ook of je wel of geen aanvullende verzekeringen nodig denkt te hebben, zoals pechhulp.

2. Onderhoudsbeurt

Na het extreme winterweer is je auto wel toe aan wat extra liefde en aandacht. Dus trakteer je trouwe vierwieler op een goede onderhoudsbeurt. Laat je remmen controleren, vervang je ruitenwisserbladen en check of de airco nog goed op gang komt.

3. Lichten aan

In de lente krijg je als automobilist ongetwijfeld te maken met laagstaande zon. Hou hier rekening mee en zet in zo’n geval altijd je koplampen aan. Zo ben je beter zichtbaar op de weg.

4. Glad, gladder, gladst

Ook in maart kan de kou er nog flink inhakken, vooral ‘s ochtends en ‘s nachts. Heeft het in de nacht geregend en zat de temperatuur tegen het vriespunt aan? Dan kan het wegdek nog aardig glad zijn. Pas je snelheid hierop aan en hou voldoende afstand tot de auto voor je.

5. Weg met die winterbanden

Als het kwik stijgt en de temperatuur boven de 7 graden blijft, is het tijd om de winterbanden te vervangen door zomerbanden. Daarmee heb je in het voorjaar meer grip op de weg en dus ook een kortere remweg. Wel zo geruststellend. Zorg wel dat je op tijd een afspraak maakt bij je garage, want er kan een wachtlijst zijn.

6. Denk aan de vloeistoffen

Ga je op wintersport? Loop dan ruim voor vertrek de vloeistoffen van je auto na. Lange (berg)ritten kunnen namelijk nogal wat van je auto vergen. Dus controleer hoe de koelvloeistof, remvloeistof, ruitenvloeistof, stuurbekrachtigingsvloeistof en het oliepeil erbij staan en vul aan waar nodig.

7. Lenteschoonmaak

Vergeet de voorjaarsschoonmaak niet. Was de buitenkant van je auto blinkend schoon en verwijder aangekoekte insecten en vogelpoep van de ruiten. Neem daarna het interieur onder handen. Neem het dashboard af met een sopje en poets vlekken uit de autobekleding met schoonmaakazijn, Vanish of garagezeep. Hoe opgeruimder je auto, hoe veiliger je rijdt. Last van nare geurtjes? Absorbeer deze door een wasdrogerdoekje onder de voorstoelen te leggen. Of plaats een bakje met koffiedik of baking soda in de kofferbak.