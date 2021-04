Vandalen laten spoor van vernieling na in Eerbeek

EERBEEK – Vandalen hebben in de nacht van maandag 26 op dinsdag 17 april een spoor van vernieling achtergelaten in meerdere straten in Eerbeek. In onder andere de Offenbachstraat, Bachstraat, W.Einthovenstraat, Stuijvenburgstraat en Loenenseweg zijn Tientallen autobanden zijn lek gestoken, trampolines vernield en de ramen bij een basisschool zijn ingegooid. Ook zijn konijnen, die in een ren zaten, losgelaten. Gelukkig zijn deze weer terug waar ze horen. Bewoners troffen de situatie in hun straat aan en namen contact op met de politie. De politie startte vervolgens een buurtonderzoek en kwam tot de conclusie dat veel mensen slachtoffer zijn geworden van deze vandaal of vandalen.

Bewoners geven aan dat ze hopen dat de dader snel gevonden wordt. Volgens één van hen is de dader in de buurt gespot op een camera. De politie heeft een getuigenoproep gedaan. Mocht u iets hebben gezien wordt verzocht om contact op te nemen met de wijkagent van Eerbeek of het algemene telefoonnummer van de politie.

Foto: Dennis van Bemmel /Persbureau Heitink