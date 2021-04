Themabijeenkomst Natuur, landschap en de energietransitie

REGIO – De overgang naar duurzame energie doet een beroep op toch al schaarse ruimte. Natuur en Milieu Gelderland organiseert een themabijeenkomst over natuur, landschap en energietransitie. De vraag is hoe ambities voor natuur, landschap en energietransitie in goede samenhang gerealiseerd kunnen worden. Tijdens de bijeenkomst op 21 april, van 16.00 tot 17.30 uur, wordt hier verder op ingegaan en is er ruimte voor meningsvorming en discussie. De bijeenkomst is online. Opgeven kan via www.natuurenmilieugelderland.nl/agenda.