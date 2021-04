Terrasoverkapping Sportclub Brummen

BRUMMEN – De onderhoudsgroep van Sportclub Brummen is het afgelopen half jaar druk geweest en heeft een mooi, overdekt terras aangelegd. Aan de noordzijde van het clubgebouw is een buitenplaats gemaakt van ruim 65 vierkante meters groot. Onlangs is de laatste hand gelegd aan deze uitbreiding van de accommodatie. Bij goede weersomstandigheden worden onder de overkapping zitjes gemaakt. Vanaf het terras kan iedereen dan de activiteiten op het hoofdveld gadeslaan.

Jan Bruijnderink is een van de leden van de onderhoudsgroep, die uit ongeveer twaalf leden bestaat en werkzaamheden op het complex verricht op de dinsdag- en de vrijdagochtend. Hij vertelt: “Het bouwwerk is gemaakt van hoogwaardig weerbestendig materiaal. Klussenbedrijf Tonnie Brouwer (Leuvenheim), East-wood (Aalten) en Intercombi Kozijnenmanagement (Terborg) hebben een stevige financiële bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de overkapping. In de dakconstructie is een lichtkoepel gemaakt van een aluminium frame met veiligheidglas. Club 50 heeft de LED-verlichting op het terras bekostigd. Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen in de verwezenlijking van dit ruime zitje en daar is de vereniging trots op.”