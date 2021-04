Suez blijft voorlopig oud papier inzamelen

RHEDEN – Vanwege het verlengen van de lockdown heeft de gemeente Rheden besloten dat Suez in ieder geval tot en met april het oud papier blijft inzamelen.”Wil jij weten wanneer bij jou in de wijk het oud papier opgehaald wordt? Kijk dan tijdelijk niet op de papieren afvalkalender. De juiste inzameldagen vind je in de afvalwijzer-app en op www.rheden.nl/papierinzameling”, aldus de gemeente Rheden. Bij sommige inwoners ontstond verwarring over de juiste inzameldagen.

Toen de papieren afvalkalenders al waren verzonden, moest de gemeente door de lockdown toch de keuze maken om langer door te gaan met de aangepaste inzameldagen. “Als we weer meer vrijheid krijgen, dan gaan de verenigingen het oud papier weer inzamelen. Vanaf dat moment gelden ook weer de inzameldagen op de afvalkalender.”