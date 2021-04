LOENEN – Ook in 2021 heeft de gemeente Apeldoorn weer subsidie voor energiemaatregelen beschikbaar kunnen stellen via de Rijksoverheid vanuit de RREW-regeling. Dit jaar gaan Energie Coöperatie Loenen en Loenen Energie Neutraal helpen om uitvoering te geven aan die regeling (voor met name Loenen en omgeving). In 2021 wordt voor Loenen ingezet op zaken als waardebonnen, energiecoaches, thermografische metingen en luchtkwaliteitsmetingen. Ook een aantal informatie avonden (digitaal of hopelijk in het tweede deel van het jaar weer live). Er komen 50 extra EARN-E’s beschikbaar om mee te doen aan DE-centrale Loenen. Initiatieven gaan naar schatting van de organisatie lopen vanaf mei.