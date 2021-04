Studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein winnen Impactprijs Groen onderwijs

VELP – Vijf studenten van Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp zijn de winnaars van de Impactprijs Groen Onderwijs van Groenpact. Met hun ‘Handboek Prettig Groen Wonen’ voor woningcorporaties waren de studenten Management van de Leefomgeving uit Velp de besten in de categorie hbo.

Handboek Prettig Groen Wonen is een praktisch handboek geworden voor woningcorporaties die samen met bewoners van een wijk of straat willen werken aan een prettige groene leefomgeving. Studenten Jur Kuijper, Pleun Kievits, Heleen de Lange, Myriam Rault en Louise van Stam werkten met hun docent Frans van den Goorbergh hiervoor in een Living Lab samen met woningcorporatie Staedion en de gemeente Den Haag. In een doordacht participatietraject haalden ze de wensen van bewoners op over hun binnentuin. De studenten zetten hun ervaringen om in een stappenplan waarmee woningcorporaties efficiënt en effectief aan de slag kunnen.

De jury van de Impactprijs prijst het Handboek omdat het zich nu al bewezen heeft in Den Haag en het schaalbaar is naar heel Nederland. Volgens de jury draagt het Handboek uitstekend bij aan het klimaatadaptief maken van onze leefomgeving. De studenten zijn ontzettend trots op hun prijs en op hun Handboek Prettig Groen Wonen. Pleun Kievits: “Ik vond het heel mooi om te zien dat we iets hebben kunnen losmaken bij de inwoners en bij de corporatie. We hebben heel goed met alle betrokkenen kunnen samenwerken.” De studenten ontvingen de prestigieuze prijs met bijbehorende cheque van 2.500 euro tijdens de manifestatie Jongeren aan Zet.

