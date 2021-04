Stilstaan bij de vrijheid

DIEREN – Op vrijdag 16 april was het 76 jaar geleden dat Dieren werd bevrijd. Normaliter wordt dit moment herdacht met een bijeenkomst in het Carolinapark , waar zowel vertegenwoordigers van de gemeente als kinderen van de Emmaschool en andere belangstellenden bij aanwezig zijn. Net als vorig jaar was er vrijdag geen officiële herdenking, maar dat wil niet zeggen dat er niet bij de bevrijding is stilgestaan. In de ochtend legde burgemeester Carol van Eert namens het gemeentebestuur een krans, ‘s middags bracht het bestuur van de Buurtschap van Dieren bloemen. “Omdat het belangrijk is stil te blijven staan bij vrijheid”, aldus president Albert Lentink.

Foto: Linda Peppelman