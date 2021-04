Steuntje in de rug voor Klarenbeekse ouderen

KLARENBEEK -Traditiegetrouw besteedt werkgroep Caritas uit Klarenbeek in de week voor Pasen aandacht aan dorpsgenoten op leeftijd en degenen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dit jaar heeft de 80-Plus actie alweer voor de vijftiende keer plaatsgevonden. Zaterdag 27 maart zijn er rond de 80 cadeautasjes met daarin een bosje tulpen en een paasei rondgebracht door de vrijwilligers van Caritas.

De 80-Plus actie kan niet slagen zonder de inbreng van de kinderen van basisschool de Kopermolen, zij laten zich altijd van hun creatieve kant zien. Deze keer werden papieren tasjes voorzien van kleurrijke paaseieren, paashazen en andere mooie dingen die te maken hebben met Pasen en het voorjaar. Daarnaast hebben de kinderen gezorgd voor een mooi kunstwerkje voor in de cadeautasjes.

Op één adres heeft de actie een persoonlijk tintje gekregen. De attentie is daar aangeboden door Liz, één van de leerlingen van de Kopermolen. Het cadeautasje werd dankbaar in ontvangst genomen.