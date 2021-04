Stadswandeling langs Doesburgse horeca groot succes

DOESBURG- Op tweede paasdag kon er in Doesburg een bijzondere stadswandeling gemaakt worden. Wandelaars konden een wandeling van 4 kilometer maken met stops bij vier horecazaken. Bij elke zaak werden zij getrakteerd op een gratis hapje. Even dreigde de wandeling letterlijk in het water te vallen. Maar tussen de buien door werd het toch gezellig druk in het Doesburgse centrum. De deelnemers genoten van de stad en kregen bij Stadshotel Doesburg, Proeverij de Stadstuin, Brasserie de Poort en eetcafé Bruut iets lekkers voorgeschoteld. Onderweg konden zij ook nog zoeken naar gouden paaseieren die verstopt lagen, hiermee waren lekkere prijzen te winnen.

Foto: Hanny ten Dolle