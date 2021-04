Sportinstuif in de meivakantie

DREMPT – In de meivakantie verzorgen de combinatiefunctionarissen van Bronckhorst een sportinstuif in de vijf grote kernen van de gemeente. Kinderen uit groep 3 tot en met 8 mogen gratis meedoen. Een mooie gelegenheid om lekker buiten te bewegen en nieuwe sporten te ontdekken. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen aan voetbal, handbal, volleybal en andere sporten uit de omgeving.

Op 10 mei kunnen kinderen meedoen op het terrein van HC’03 in Drempt. De activiteit is van 10.00 tot 13.30 uur, de inloop is vanaf 9.30 uur. Deelname is gratis en voor drinken en wat lekkers wordt gezorgd. De worden in hun sportkleding verwacht. Aanmelden kan tot uiterlijk twee dagen voor aanvang van de gekozen locatie via www.bronckhorst.nl/jeugdactiviteit.