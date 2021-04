Speelgoedherinneringen als verbinding tussen jong en oud

DOESBURG – Wat was vroeger uw favoriete speelgoed? Deze vraag staat centraal bij het project ‘Kom je spelen?’ van Lang Leve Kunst en Naoberschap. Marijn van Immerzeel is als stagiaire nauw betrokken bij het project. Zij interviewt Doesburgse ouderen en brengt hun speelgoedherinneringen via tekst, foto’s en geluidsfragmenten tot leven voor Doesburgse basisschoolkinderen. Met als doel: verbinding creëren tussen jong en oud.

Van Meccano tot poppenhuizen en van legpuzzels tot een roeiboot. Marijn zag de afgelopen tijd heel wat voorbij komen. Als onderdeel van haar stage interviewde ze vele Doesburgse ouderen over hun speelgoedherinneringen. “Met een flyer van mezelf in een ballenbak ging ik op pad om ouderen enthousiast te maken om mee te doen met het project.” Die actie leverde haar een aantal deelnemers op en via haar eigen netwerk vond ze nog meer Doesburgers die wilden vertellen over het favoriete speelgoed uit hun jeugd.

Marijn start elke keer met een telefonisch interview. Vervolgens bezoekt ze samen met een fotograaf de geïnterviewde om het verhaal ook op beeld en als geluidsfragment vast te leggen. “De interviews leveren hele bijzondere verhalen op”, vertelt ze. Een van de verhalen die haar het meeste is bijgebleven is dat van Carl König. De Joodse dokter van Carls familie moest in 1940 onderduiken en zijn kinderen werden afgevoerd naar Westerbork en daarna naar Auschwitz. Carl kreeg het speelgoed van de kinderen. Hij bewaarde het met het idee dat hij het ooit kon teruggeven aan de kinderen, maar zij overleefden het kamp niet. Het speelgoed bleef altijd bijzonder voor Carl. Marijn was onder de indruk van de verhalen die de interviews opleverden.

Ook was er ruimte voor luchtiger verhalen zoals dat van Arie. “Hij had aan de telefoon verteld over de plezier dat in zijn jeugd had beleefd met meccano. Toen wij hem bezochten om een foto te maken, namen we een doos mee. Hij ging er meteen mee aan de slag, erg leuk om te zien. Het verhaal kwam zo echt tot leven.” Ook bezocht ze de Doesburgse Teuny Geerdink. Zij heeft een aantal poppenhuizen die zij zelf tot in detail heeft ingericht (foto).

Na het verzamelen van alle verhalen is het de bedoeling om deze aan leerlingen van de basisschool te geven. Onder leiding van een kunstenaar gaan zij vervolgens speelgoed van kringloopmaterialen maken. “Later dit jaar hopen we het gemaakte speelgoed tentoon te stellen, een prachtige gelegenheid voor ouderen en jongeren om elkaar te ontmoeten.” Marijn is nog steeds op zoek naar meer mensen die mee willen doen aan het project. “Wat zou het leuk zijn als we u mogen bellen en te horen over uw favoriete speelgoed van vroeger. Welke herinneringen heeft u daar aan, is er nog iets bewaard gebleven? Graag horen we er via de telefoon alles over. Wij willen zo veel mogelijk diversiteit, iedereen is welkom om mee te doen.” Aanmelden kan via interviewoverspeelgoed@gmail.com of bel met Marijn (stagiaire van Amphion/ Cultuurbedrijf ) tel. 06- 57825134.

Foto: Cynthia Vos

Foto: Marijn interviewt Teuny Geerdink uit Doesburg