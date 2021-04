Sommetjes op het schoolplein

LIEREN – Juf Marieke neemt haar groep 3 van de Prinses Julianaschool in Lieren regelmatig mee naar buiten. Niet alleen voor een pauze, maar ook voor een lekker actieve buitenles, waarin zij onderwerpen als rekenen en taal behandelt. Op dinsdag 13 april is het Nationale Buitenlesdag, dus uiteraard wordt ook op deze dag buiten gewerkt. De kinderen zijn druk met een rekenopdracht, waarbij ze uitrekenen hoeveel passagiers er in de bus blijven zitten als er een paar uitstappen. Het schoolplein wordt gevuld met sommetjes in kleurig stoepkrijt. Juf Marieke: “Kinderen in groep 3 komen net uit de kleuterklas. Het is nogal wat om dan de hele dag achter je tafeltje te moeten zitten. Buitenles onderbreekt de dag én is hartstikke leuk!”

Foto: Linda Peppelman