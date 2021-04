Soerenaar is overlast van houtstook spuugzat

LAAG-SOEREN – Steeds vaker lijkt de overlast van houtstook tot ergenissen te leiden. Wat voor de een een sfeervol haardvuurtje is, blijkt voor de ander een regelrechte nachtmerrie. Zo ook voor Willem Westhuis uit Laag-Soeren. Hij ervaart in toenemende mate overlast van het stookgedrag van zijn buren en inmiddels drijft de overlast hem tot wanhoop.

“Wat woont u hier mooi!’, op deze vraag kon Westhuis een aantal jaar geleden nog instemmend antwoorden, maar tegenwoordig bezorgt zijn mooie optrekje aan de rand van Laag-Soeren hem gemengde gevoelens. “Nog wel”, antwoordt hij beduusd. De van oorsprong Groningse man woont sinds 1987 in het huis en heeft alles naar eigen zeggen zelf opgebouwd. “Dat maakt het extra zuur dat het nu zo gaat”, vertelt hij.

Een artikel in de Gelderlander over de overlast van houtstook in Dieren zorgde ervoor dat hij ook hij zijn stem wilde laten horen over dit probleem. “Dat speelt hier ook, dacht ik.” Vele jaren woonde de Westhuis tevreden in het Laag-Soeren, maar nadat oude bewoners vertrokken en er nieuwe voor in de plaats kwamen, veranderde zijn leefgenot drastisch. “Overal om ons heen wordt gestookt, we worden er door omringd. Alleen als de wind naar het oosten staat, dan hebben we geen overlast.”

Volgens Westhuis heeft de toename van de rook grote gevolgen voor de dieren in zijn omgeving. “Als er gestookt wordt, staat mijn paard in het uiterste hoekje van de stal.” Maar ook op andere dieren heeft de overlast volgens Westhuis een effect. “Het was hier een vogelparadijs. Een uil kwam hier heel vaak, maar de uilenkast staat nu al tijden leeg. Ook de reeën, konijnen, vos en buizerds, das ,bunzing, hazen en fazanten lijken verdwenen.”

De overlast van houtstook zorgt voor Westhuis voor een opeenstapeling van problemen. “Ik ga soms pas om half 2 slapen om het huis te luchten, in tijden van corona erg belangrijk, pas dan is de rooklucht een beetje weggetrokken en komt er wat frisse lucht naar binnen, maar dit is van korte duur. Want rond 4 uur moeten de ramen dicht omdat we anders worden gewekt door een hanenorkest.” Ook zitten hem nog een aantal andere zaken de Soerenaar inmiddels behoorlijk dwars: het niet opruimen van hondenstront de verlodering van beschermd dorpsgezicht van Laag-Soeren. Die laatste is volgens Westhuis terug te vinden in het Gebiedspaspoort Buitengebied Laag-Soeren. “Mensen moeten zich hier gewoon aan houden.”

Zijn ergenissen bespreken met zijn buren, daar ziet Westhuis geen heil in. “Ik snap niet dat mensen zelf in die stank kunnen zitten. Het heeft geen zin om het gesprek aan te gaan als ze dat niet zo ervaren. Als iemand het zelf wil is het prima, maar ik wil er geen last van hebben.” Voor Westhuis is er dan ook maar een oplossing: een algeheel stookverbod. “Bedrijven moet aan zo veel eisen voldoen en burgers kunnen gewoon doorgaan met vervuilen? Dat gaat er bij mij niet in. Ik wil de mensen niet de les lezen, maar hoop dat ze zich bewust worden dat ze de boel naar de knoppen helpen.”