Skeeler- en stepmarathon van De Kempers

LOENEN – De leden van gymnastiekvereniging De Kempers uit Loenen hebben onlangs een sportieve skeeler- en stepmarathon gehouden. Zolang de leiding niet de gymzaal in mag, probeert de vereniging zoveel mogelijk buitenactiviteiten te organiseren. Esther Koekkoek kwam op het idee om met de kinderen met de skeelers en steps aan de gang te gaan. Het team bedacht een tochtje, een marathon, door het centrum van Loenen. Het werd een rondje van 660 meter. Na elk rondje konden de kinderen een stempel halen.

De opkomst was groot. Het was droog weer en iedereen had er zin in om weer sportief bezig te zijn. Het werd een gezellige sportieve middag, die iedereen afsloot met een diploma met daarop de afgelegde afstand. Sommige hadden zelfs meer dan 10 kilometer gemaakt.

Langs de route stond een aantal hulpouders, een hulp-opa en een hulp-broer. Zij zorgden er samen voor dat alles goed en veilig verliep met het overige verkeer. De stempelpost werd bemand door drie meiden: Debby, Charlotte en Rosaly. In de buurt werd door bewoners erg enthousiast gereageerd op alle kinderen die steeds langs kwamen. De conclusie van het team: een geslaagde middag!

Foto: Esther Koekoek