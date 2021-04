Site MooiDuurzaamDoesburg online

DOESBURG – Een groep betrokken inwoners van Doesburg heeft de handen ineengeslagen en gaat onder de noemer MooiDuurzaamDoesburg op zoek naar duurzaamheid. Wat houdt duurzaamheid in en hoe kunnen de inwoners samen Doesburg nog duurzamer maken?

De initiatiefnemers van MooiDuurzaamDoesburg omschrijven duurzaamheid als ‘het zorgen voor evenwicht tussen mens, milieu en economie om de aarde niet uit te putten. Voor nu, maar ook voor de aankomende generaties. Het voorzien in onze eigen behoeften moet dus in evenwicht zijn met dat wat de aarde aan kan. Duurzaamheid draait dus om ontwikkeling. We moeten ons blijven ontwikkelen, maar dan zonder de grondstoffen en energie volledig op te maken.’

De gemeente Doesburg heeft zich ten doel gesteld in 2050 energieneutraal en afvalvrij te zijn en wil dat sámen met haar inwoners gaan doen. Denk aan zelf duurzame energie opwekken, waarvoor de regels worden opgesteld in samenwerking met inwoners en organisaties. Afval bestaat niet, maar bestaat uit grondstoffen. Bijna alles wat we weggooien, is gemaakt van materiaal dat kan worden gerecycled. Door alle afvalstromen gescheiden in te zamelen, kunnen nieuwe producten worden gemaakt.

De mensen van MooiDuurzaamDoesburg vragen zich af hoe zij Doesburg nog duurzamer kunnen maken en zijn op zoek naar ideeën en verhalen. Iedereen die iets wil delen, kan dit sturen naar info@mooiduurzaamdoesburg.nl. Meer tips en informatie is te vinden op www.mooiduurzaamdoesburg.nl.