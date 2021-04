Schooldag van de duurzaamheid lanceert nationaal lied ‘De aarde is ons lief’

REGIO – ‘De aarde is ons lief’. Zo heet het lied dat de stichting Schooldag van de Duurzaamheid lanceerde op donderdag 22 april, de Dag van de Aarde. Op 28 mei, bij de afsluiting van de Maand van de Aarde, wordt het lied in heel Nederland gezongen.

Het lied ‘De aarde is ons lief’ vertelt in kindertaal wat de zeventien Sustainable Development Goals (Werelddoelen) van de Verenigde Naties zijn. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk Nederlanders het lied op 28 mei om 9.00 uur meezingen, musiceren of dansen en dit te delen op social media onder de hashtage #juniorglobalgoals. De leukste optredens worden gedeeld op www.schooldagvandeduurzaamheid.nl. Hier worden ook de songtekst en notenbalken voor diverse instrumenten gedeeld, evenals een aantal dansmoves.

Initiatiefneemster Judy van der Lijke uit De Steeg legt uit: “Samen een lied zingen past goed bij deze tijd. Op afstand vanwege corona, maar sterk met elkaar verbonden in de Werelddoelen die we nastreven. Muziek is een krachtig medium en het is fijn om iets cultureels te kunnen doen in een tijd dat bijna het hele culturele leven stil ligt.”

‘De aarde is ons lief’ werd geschreven door kinderboekenschrijfster Bette Westera en componist en arrangeur Edwin Schimscheimer. Hij produceerde het lied samen met Christan Grotenbreg, multi-instrumentalist en arrangeur. Het initiatief wordt ondersteund door Prinses Irene.

Zeer getalenteerde jongeren uit heel Nederland werkten mee aan de uitvoering, waaronder fluitiste Sarah van der Lijke (14) en harpiste Merle van der Lijke (16) uit De Steeg. Sarah is al langer betrokken bij de Schooldag van de Duurzaamheid. Zo speelde zij eerst Saar in de instructievideo’s en is zij nu i nde filmpjes te zien als reporter. “Het mooie is dat we muziek nu als boodschapper kunnen gebruiken. Via muziek leer je makkelijk en snel. Het komt sneller binnen en het raakt je vaak meer dan woorden alleen. Ook blijft een melodie vaak hangen, waardoor iets je bijblijft. De tekst is daar ook heel geschikt voor: het is voor iedereen goed te begrijpen.” Sarah vindt het leuk om mee te mogen doen aan dit project. “In de zomer van 2020 heb ik namelijk voor het laatst een concert gegeven. Ik heb nog nooit eerder een muziekopname mogen maken in een audiostudio, dat was een mooie ervaring. Wat ik van harte hoop is dat er heel veel mensen mee gaan doen en dat iedereen ook over de tekst gaat nadenken.”

Haar zus Merle is ook door haar ouders geïnspireerd om duurzaam te leven. “Ik vind het zelf ook heel belangrijk om aan de toekomst te denken. We moeten veel meer rekening houden met de aarde om erop te kunnen blijven leven.” Ze zet haar harp dan ook graag in om de boodschap van het lied ‘De Aarde is ons lief’ over te brengen. “Zo’n boodschap komt beter over door te musiceren, zingen en dansen dan door alleen te praten. Het gaat spelenderwijs. Met muziek kun je verbinding maken, mensen raken. Dat vind ik heel fijn om te doen. En voor mezelf is het ook leuk: het is nieuw, leerzaam en interessant. Ik was nog nooit in een studio geweest.”

Stichting Schooldag van de duurzaamheid verzorgt al vanaf 2016 het hele jaar door ‘duurzaamheidsdagen’ op basisscholen om de Werelddoelen praktisch handen en voeten te geven. Hiervoor heeft zij de Werelddoelen laten vereenvoudigen tot 7 Junior Global Goals (www.juniorglobalgoals.nl). De stichting heeft het lied ‘De Aarde is ons lief’ gemaakt om hier op nationaal niveau aandacht voor te vragen.

www.schooldagvandeduurzaamheid.nl