Samen wandelen in de Nationale Diabetes Challenge

VELP – Wanneer de situatie het toelaat, doet gezondheidscentrum Een Plus dit jaar weer mee aan de Nationale Diabetes Challenge (NDC). De NDC is een effectief wandelprogramma voor mensen met diabetes type 2, maar ook voor anderen die een laagdrempelige opstap naar beweging nodig hebben.

Het wandelprogramma is ontwikkeld door de Bas van de Goor Foundation en heeft in de jaren bewezen zeer positieve gezondheidseffecten te hebben. Net als voorgaande jaren is het de bedoeling dat mensen met en zonder diabetes samen met een zorgverlener en vrijwilliger gedurende 16 tot 20 weken kunnen genieten van een wandelroute van ongeveer 5 kilometer. Uiteraard geheel volgens de richtlijnen. Op dinsdag 18 mei zullen Burgemeester Carol van Eert en wethouder Gea Hofstede samen met zorgverleners van het gezondheidscentrum het startschot geven.

Er wordt gewandeld op dinsdagochtend en woensdagavond. Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen zal gekeken worden welke best passende wandelvorm mogelijk is. Hierover wordt tijdig gecommuniceerd. Voor geïnteresseerde deelnemers wordt op dinsdag 20 april om 17.00 uur een informatiebijeenkomst gehouden, in het gezondheidscentrum of digitaal. Wie deze bij wil wonen, kan dit aangeven via info@eenplus.nl of tel. 026-3615007. Op www.nationalediabeteschallenge.nl/gezondheidscentrumvelp staat meer informatie over de NDC en kunnen belangstellenden zich aanmelden.