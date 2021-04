Rozendaalse politie heeft rustig jaar achter de rug

ROZENDAAL – De politie in Rozendaal kijkt terug op een rustig 2020. Er waren minder woninginbraken dan voorgaande jaren. In 2020 werd er drie keer ingebroken, waarvan het bij twee tot een poging bleef. Dat meer mensen thuis waren vanwege de coronacrisis, heeft hierbij waarschijnlijk een rol gespeeld.

ok andere zogenoemde ‘High Impact Crimes’ waren er niet of nauwelijks. Rozendaal kende geen straatroven, overvallen of mishandelingen. Wel werd er één aangifte gedaan van aanranding (in een woning).

Wel was er een stijging van het aantal meldingen van overlast door jeugd. In 2020 werd hier 25 keer melding van gemaakt, voornamelijk geconcentreerd rondom de basisschool (Akkerlaan-Kapellenberglaan) en het uitzichtpunt/de bosrand aan de Kraijesteijnlaan. Ook opvallend waren enkele kleine bosbrandjes, waarvoor een verdachte is aangehouden. De ‘Rozendaalse agent’ Jos Scholten adviseert iedere inwoner om lid te worden van één van de What’s App buurtpreventiegroepen.

Wijkagent Jos Scholten is vanaf 17 maart 2021 actief op het Instagram-account wijkagent.rozendaal. Scholten. Hij gaat daar in woord en vooral beeld zijn werkzaamheden in of voor de Rozendaalse gemeenschap laten zien.