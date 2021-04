Roy Bosman biedt eerste hulp bij computerproblemen

BRUMMEN – 2021 is het Nationaal Jaar Vrijwillige Inzet. Het verhaal van Roy Bosman uit Brummen is een van de 100 verhalen over vrijwilligers in Nederland, die dit jaar worden gedeeld. Voor de campagne Mensen Maken Nederland vertelt hij zijn verhaal. Uitnodigingen voor een online clubje, phishing mails, telefoons die vol zijn. Roy weet er wel raad mee, maar veel ouderen niet. Zeker tijdens het afgelopen jaar, waarin ineens veel digitaal moest, was hij een rots in de branding voor velen van hen.

Toen Roy Bosman (43) uit Brummen elf jaar geleden werd geconfronteerd met niet-aangeboren hersenletsel, kon hij zijn baan in de facilitaire dienstverlening niet meer voortzetten. Op en neer reizen, veertig uur per week bezig en de nodige werkdruk: het lukte niet meer. Thuis achter de geraniums zitten leek hem echter een slecht idee, dus ging hij bekijken wat de mogelijkheden voor hem waren. Via Stichting Welzijn Brummen kwam hij onder andere terecht bij Buurtklus, een project waarbij dorpsgenoten kleine klussen in en om het huis kunnen aanmelden en hulp krijgen van vrijwilligers. Daaronder vallen ook de computer- en TV-klussen die Roy op zich neemt. “Het beantwoorden van die vragen kan ik in mijn eigen tempo vanuit huis doen, ideaal voor mij.”

Clubjes

Dat de digitale wereld voor veel oudere mensen soms nog hocus pocus is, blijkt wel uit de vele hulpvragen die Roy krijgt. Zeker in coronatijd heeft hij als een soort digicoach al heel wat mensen kunnen helpen en zo eenzaamheid bestreden. Verschillende clubjes vonden online plaats en voor leden die niet wisten hoe ze erbij moesten komen of technische problemen hadden, werd Roy ingeschakeld. Zo kunnen de leden van de gymclub en dansclub met elkaar koffieleuten en kan het koor gezamenlijk zingen. Mocht bij een van de koorleden de verbinding haperen en de boel niet meer synchroon lopen, dan kan Roy in actie komen. “Aan sommige dingen kun je natuurlijk niks doen, maar vaak zijn problemen simpel te verhelpen. Zeker bij oudere mensen zie je koudwatervrees met betrekking tot bijvoorbeeld videobellen. ‘Nee hoor, niks voor mij’ zeggen ze aanvankelijk, maar als ze eenmaal zien hoe leuk het is om de andere leden weer te zien, zijn ze enthousiast,” vertelt Roy.

Zeker nu iedereen veel thuis zit, is het een ideale manier om toch sociale contacten te hebben. Het indrukken van slechts één knop kan namelijk een wereld van verschil maken. ”Een tijd terug hielp ik een oma die zo graag wilde beeldbellen met haar kleindochter, maar echt niet wist hoe dat moest. Ik heb haar laten zien waar in WhatsApp de knop voor videobellen te vinden is en ineens stond ze oog in oog met haar kleindochter in Amsterdam. Er ging een wereld voor haar open en dat vind ik dan echt mooi om te zien.”

PC-hulp

Roy is niet alleen maar actief bij Buurtklus in Brummen, ook Seniorweb kan op zijn hulp rekenen. Hij is een van de landelijke vrijwilligers van de PC-hulp die leden helpen met allerlei problemen. “Mensen willen tegenwoordig steeds vaker checken of iets veilig is. Er zijn zoveel valse berichten in omloop met links die je beter niet kunt aanklikken, dat mensen graag even willen dat je meekijkt. Voor veel mensen is het lastig te onderscheiden wat echt is en wat nep, laat staan voor de oudsten onder ons.” Roy kreeg eens een meneer aan de lijn die schoorvoetend toegaf op een site met schaarsgeklede dames te zijn geweest en vervolgens een mail kreeg van iemand die beweerde webcambeelden te hebben van de man en die enkel tegen betaling zou wissen. “Die mail was puur toeval, want dat bericht wordt aan miljoenen mensen tegelijk gestuurd in de hoop dat een deel van de mensen zich aangesproken voelt, maar die meneer was echt bang dat hij daadwerkelijk gechanteerd werd.” Aan Roy de schone taak om zo’n man ter vertellen hoe het zit.

Inloopspreekuur

Wel op locatie is het wekelijkse inloopspreekuur van de lokale afdeling van Seniorweb. Roy en zijn medevrijwilliger zitten dan klaar voor allerlei hulpvragen. “Ik vind het heerlijk om te zien als mensen echt iets aan mijn hulp hebben gehad, dat geeft me enorm veel energie. Mensen hoeven echt niet met bossen bloemen voor mijn deur te liggen. Je ziet vanzelf de dankbaarheid die ze voelen als ze opgelucht weggaan omdat hun probleem is opgelost of ze eindelijk snappen hoe ze iets moeten doen.”

En als Roy er een keer niet uitkomt, heeft hij zelf ook altijd nog een hulplijn achter de hand: zijn dochter van 14. Die wil vast wel even aan hem uitleggen hoe Instagram werkt.