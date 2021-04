Rotra mag predicaat ‘Koninklijk’ blijven voeren

DOESBURG – De nieuwe Rotra organisatie (moedermaatschappij Rotrexma Holding BV) mag het predicaat ‘Koninklijk’ blijven voeren. “Een geweldige erkenning en gevoel van trots en dankbaarheid voor ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten en overige stakeholders”, aldus Rotra.

Rotra mag het predicaat ‘Koninklijk’ voeren sinds het 100-jarig bestaan in 2009. Voor de bestendiging van het predicaat is afgelopen jaar een nieuwe procedure gestart, waarbij Koning Willem-Alexander, op aanbeveling van het Ministerie van Economische Zaken, het predicaat opnieuw heeft toegekend aan de nieuwe Rotra organisatie. “Het predicaat Koninklijk hebben we ervaren als een loffelijke en eervolle bijvoeging en eretitel”, aldus Rotra. “Voor ons familiebedrijf is het de ultieme bekroning van meer dan 100 jaar en 4 generaties ondernemerschap in transport en logistiek.”

Om in aanmerking te komen voor het predicaat Koninklijk moet een organisatie een zeer belangrijke plaats innemen in het vakgebied, van landelijke betekenis zijn, tenminste honderd jaar bestaan en van onbesproken gedrag zijn. In de regel onderscheidt het Koninklijk Huis niet meer dan één organisatie per branche.

Op de foto ondertekenen Harm en Machiel Roelofsen, directie van Rotra, het document dat voorziet in de bepalingen betreffende het predicaat ‘Koninklijk’.