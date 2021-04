Roofvogeltuin Havikshof weer open

KLARENBEEK – Roofvogeltuin De Havikshof in Klarenbeek ontvangt sinds het paasweekend weer gasten. Elke zaterdag- en zondagmiddag zijn vogelliefhebbers welkom in de tuin aan de Oudhuizerstraat, maar wel op afspraak. Zo kunnen Tjipke en Annie Zuidema het aantal bezoekers reguleren en zorgen dat iedereen voldoende afstand kan houden. De gasten konden dit weekend weer genieten van een prachtig stukje natuur en natuurlijk de imposante roofvogels, waarover Zuidema graag vertelt.

De Havikshof is elk weekend geopend tussen 13.00 en 16.30 uur. Een afspraak maken kan via tel. 055-301 2798 of a.zuidema@hotmail.nl. Zie ook www.havikshof.nl.

Foto: Han Uenk