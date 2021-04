Rob Chevallier exposeert ‘Bij de Dokter’ in Dieren en Velp

DIEREN/VELP – Beeldend kunstenaar Rob Chevallier toont tot half juli zijn werk in de Dierense huisartsenpraktijk Hagenau en bij de huisartsengroep Een Plus in Velp. De expositie maakt deel uit van de serie tentoonstellingen getiteld ‘Bij de Dokter’.

Rob Chevallier, fotograaf en beeldend kunstenaar, maakt foto-objecten, een combinatie van kringloopspullen en fotografie. Het zijn unieke objecten die herinneren aan vroegere tijden, maar ook een kritisch commentaar geven op problemen als natuurbehoud en klimaatverandering. Sinds 2020 maakt Rob Chevallier ook installaties met foto-objecten. Zo is de installatie De Stikstofboom momenteel te zien in het Kunst-Torentje in Almelo en aansluitend in het CODA-museum in Apeldoorn.

Het werk dat in Velp en Dieren te zien is, kan ook worden bekeken in de virtuele expositie op de website van Rob Chevallier: www.robchevallier.com/evenementen/foto-objecten-in-velp-en-dieren. ‘Bij de Dokter’ is een samenwerking tussen gezondheidscentrum Een Plus in Velp, Huisartsenpraktijk Hagenau in Dieren, Stichting Nieuwe Ruimte en Cultuurbedrijf RIQQ. ‘Bij de Dokter’ bestaat sinds 2011 en wisselt elke 3 maanden van kunstenaar.