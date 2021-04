RK Kerk Loenen/Eerbeek steunt Voedselbank

LOENEN/EERBEEK – In de week voor Pasen steunde de RK Kerk van Loenen/Eerbeek de Voedselbank in Eerbeek. Dertien huishoudens ontvangen daar wekelijks een voedselpakket. Door corona doen er meer mensen een beroep op de Voedselbank. Om het paasfeest wat extra glans te geven, doneerde de kerk elk huishouden een cadeaubon van de Plus supermarkt, zo konden de ontvangers zelf is extra’s uitzoeken.