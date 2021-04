Rick Evers: Happy fashionable voorjaar

‘Beste Rick, het nieuwe modeseizoen is begonnen bij Zalando en er staan je veel verrassingen te wachten! Ontdek de geheimen van onze mode-iconen, deel je look en laat zien wie je bent. Wij zijn klaar voor een happy fashionable voorjaar, jij ook?’

Beste Anne van Zalando,

Ik denk dat hier sprake is van een misverstand. Ik heb laatst online een shirt bij jullie besteld omdat winkelen nu zo lastig is. Dat shirt heb ik inmiddels ontvangen en wat mij betreft is daarmee de kous af. Met mailtjes over mode doe je mij geen plezier. Als het warm is doe ik een T-shirt aan en als het koud is een trui. Op zogenaamde ‘verrassingen’ waarover je spreekt, zit ik dan ook niet te wachten. Laat staan de geheimen van jullie mode-iconen.

Op je vorige mail heb ik bewust niet gereageerd. Die ging over ‘Sensational Color Trends of Spring & Summer’. Gewoon negeren, dacht ik, dan houdt het vanzelf op. Maar niet dus. Nu kom je weer met allerlei mode-flauwekul en vraag je ook nog eens mijn look te delen. Bedoel je dat ik een selfie moet maken met mooie kleren aan en dat op Facebook moet zetten? Ik ben daar niet zo van. Bovendien, ik ken mijn vrienden, die gaan er allemaal belachelijke reacties onder zetten.

Dus Anne, lang verhaal kort: stop maar met die onzinnige modemailtjes. Ik ken niemand in mijn omgeving die vraagt of ik klaar ben voor een happy fashionable voorjaar. Bij ons vragen ze gewoon of ik al een mooie zomerjas heb. En mijn antwoord daarop is ‘ja’. Dit gezegd hebbende, schrijf ik me bij deze dus uit voor je nieuwsbrief. Of moet ik zeggen: je exclusive fashion newsletter? Nou ja, je snapt me vast. Bedankt.