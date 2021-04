Rheko start kidsclub voor peuters en kleuters

RHEDEN – Vanaf 1 mei wil korfbalvereniging CKC Rheko in Rheden bewegen en plezier voor kinderen van tweeënhalf tot zes jaar aanbieden. Iedere zaterdag tussen 10.00 en 11.00 uur wordt er een kidscub gehouden.

De activiteiten voor de allerjongsten zijn vooral gericht op spelend bewegen. Denk bijvoorbeeld aan pittenzakken gooien, sjoelen met houten schijven, dansen op liedjes, bellen van de bellenblaas(machine) vangen. Vanaf vier jaar wordt er meer bewogen door middel van een parcours, tikkertje en andere spellen. Als de kinderen enthousiast zijn geworden kunnen ze vanaf zes jaar gaan korfballen in de F van CKC Rheko.

Lid worden van de kidsclub kost 7,50 euro per maand. Een strippenkaart (10x) aanschaffen is ook mogelijk. Deze kost 25 euro en is een jaar geldig. Een kop koffie/thee voor de ouders is bij deze kosten inbegrepen. Het is ook mogelijk om eerst een gratis proefles te doen. Of 1 mei als startdatum daadwerkelijk gaat lukken, hangt af van de coronaregels die dan gelden. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.rheko.nl.

Foto: Yvonne Jansen