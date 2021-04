Rheder Enk staat stil bij vrijheid

RHEDEN – Op vrijdag 16 april is het 76 jaar geleden dat Rheden werd bevrijd dan de Duitse bezetting. De kinderen van basisschool De Rheder Enk in Rheden stonden daar dinsdag 13 april bij stil. Groep 5 en 6 kregen bezoek van sergeant Jeroen en korporaal Las van de Koninklijke Landmacht. Zij vertelden over hun eigen ervaringen op missies en de waarde van vrijheid in Nederland en crisisgebieden. Na de presentatie mochten de kinderen ook wat militaire uitrusting passen.