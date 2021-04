Rheden werkt aan afhandeling Meldingen Openbare Ruimte

GEM. RHEDEN – Rheden scoort goed op klanttevredenheidregistratie, kent veel mogelijkheden om meldingen te doen en maakt al gebruik van een datagedreven aanpak. Dat concludeert de gemeente op basis van een onderzoek naar Meldingen in de Openbare Ruimte.

Burgers verwachten actie van hun overheid bij rondzwervend afval, kapot straatmeubilair en het onderhouden van straatverlichting. Een goede afhandeling van meldingen met betrekking tot gebreken in de openbare ruimte heeft invloed op de relatie tussen burger en overheid. De rekenkamer van de gemeente Rheden heeft afgelopen jaar deelgenomen aan het NVRR DoeMeeonderzoek 2020, naar Meldingen in de Openbare Ruimte (MOR). In dit onderzoek hebben 51 gemeenten informatie verstrekt over het beleid en het proces met betrekking tot de MOR-meldingen. Er is informatie verzameld over de afhandeling van meldingen.

In Rheden is er geen specifiek beleid voor de afhandeling van MOR-meldingen, wel zijn er werkinstructies en procesbeschrijvingen. Bij de gemeente Rheden worden het aantal meldingen, de afhandelingssnelheid en de klanttevredenheid geregistreerd. De klanttevredenheidsregistratie gebeurt slechts bij 22 procent van de gemeenten, waarvan Rheden er één is. Er wordt bovendien gewerkt met ‘kritische prestatie indicatoren’, om het kwaliteitsniveau te borgen.

Wethouder Marc Budel: ”Klanttevredenheid en dienstverlening staan bij ons zeer hoog in het vaandel. Wij willen onze inwoners zo goed mogelijk helpen. Inzicht is de klanttevredenheid is daarbij essentieel. We willen onze dienstverlening naar een hoger niveau brengen, daarom blijven we niet stil zitten en ontwikkelen we steeds door. Zo gaan we dit jaar nog onze werkwijze aanpassen en starten met gebruik van de nieuwste software.”