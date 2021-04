Rheden trots op geslaagde planning en budgettering Biljoenbad

VELP – Onlangs is de balans opgemaakt van het nieuwe Biljoenbad in Velp. De gemeente Rheden meldt trots dat het zwembad precies volgens de planning en budget is opgeleverd. “Dat is zeer goed nieuws voor de Rhedense begroting en in vergelijking tot soortgelijke projecten een ‘unicum’ te noemen”, aldus de gemeente.

Het bouwen van een zwembad is een traject van jaren. Tussentijds krijgt men doorgaans te maken met allerlei obstakels die kunnen zorgen voor vertraging of hogere kosten. Vooral bij de aanleg van zwembaden is de twijfelachtige trend dat de werkelijke kosten de begroting ruim overschrijden. Alles duidt erop dat het project binnen de beschikbaar gestelde investeringsgelden van 9,6 miljoen wordt afgerond. Omdat het financiële resultaat mede afhankelijk is van de landelijke btw-compensatie regeling (SPUK), kan er nog niet gesproken worden over een definitief financieel resultaat. De exploitatiebegroting wordt verwerkt in de zomerrapportage 2021.

Wethouders Marc Budel en Gea Hofstede zijn ontzettend blij en trots dat de bouw van dit zwembad precies volgens plan is verlopen.

Marc Budel: “Er is altijd heel secuur gekeken naar mogelijkheden en de onmogelijkheden en we hebben daarin doordachte keuzes gemaakt en realistisch begroot. Natuurlijk hebben wij ook te maken gehad met uitdagingen tijdens het proces, maar gelukkig hebben we die het hoofd kunnen bieden. Met als prachtig resultaat een geweldig nieuw zwembad, met activiteitenbad, dat keurig volgens planning is gebouwd en opgeleverd!”

Planning

De bouw is gestart in mei 2019, na een intensief ontwerpproces, door de toevoeging van een activiteitenbad en peuter- en kleuterbad. Corona dreigde roet in de planning te gooien, maar door een strakke planning heeft het bouwbedrijf dit in kunnen lopen. Een jaar later werd stilgestaan bij het bereiken van het hoogste punt van het gebouw. Eind augustus 2020 is het bad met water gevuld om de waterdichtheid te testen, waarna het bad op 15 oktober 2020 kon worden opgeleverd. Vervolgens is het zwembad getest en ingericht. Op 12 december 2020 is het zwembad virtueel geopend, wat veel enthousiaste reacties heeft opgeleverd. Helaas heeft de openingsweek met allerlei festiviteiten slechts drie dagen geduurd, en moesten de deuren vervolgens sluiten in verband met de coronamaatregelen. Momenteel is het zwembad gedeeltelijk weer open voor zwemlessen, hydrotherapie en sportlessen van het Astrum-college.

Duurzaam

In 2016 heeft de gemeenteraad het zwembadproject aangewezen als Icoonproject Duurzaam Gebouw met als vereiste dat het project vóór 2021 gerealiseerd moet zijn. Dat is gelukt. Het zwembad scoort hoog op de thema’s energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. De energievoorziening is gasloos en bij de keuze van materialen is rekening gehouden met hergebruik: als het zwembadgebouw over tientallen jaren niet meer voldoet, kunnen de materialen weer worden ingezet als grondstof voor nieuwe (bouw)materialen.

Foto: Rick Verdouw