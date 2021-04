Rheden soepeler met kleine bouwplannen

GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden wil kleine bouwplannen voor maximaal drie woningen op achterterreinen in bepaalde gevallen gaan toestaan. Tot nu toe hield de gemeente de deur dicht als dit soort plannen werden ingediend, maar Rheden heeft nu een positievere grondhouding.

Dinsdag 30 maart heeft de gemeenteraad het beleidskader ‘Bouwen op achterterreinen’ vastgesteld. Hierin staan criteria waarmee plannen voor woningbouw op binnenterreinen en achterterreinen kunnen worden beoordeeld. Criteria zijn onder andere voldoende parkeerplaatsen en een goede bereikbaarheid van de woningen. Ook mogen er geen rommelige situaties ontstaan en moet er rekening worden gehouden met de belangen van de omwonenden.

Het blijft belangrijk dat de plannen zorgen voor een ruimtelijke kwaliteitswinst. Waardevol groen wordt dus niet opeens opgeofferd ten gunste van bouwplannen.

Voor ontwikkelaars of eigenaren van grond kan met het beleidskader al snel worden ingeschat of een plan kans maakt. Als dat het geval is kan een plan worden uitgewerkt en besproken met de buurt. Als met alle belangen – en met beleid en wetgeving – rekening is gehouden, kan de formele procedure in gang worden gezet, bijvoorbeeld door het bestemmingsplan te herzien.