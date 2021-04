GEM. RHEDEN – De gemeente Rheden roept jongeren op hun mening te geven over de mogelijkheden voor de opwek van duurzame energie. Daarvoor is een enquête ingericht via Swipocratie.

Omdat de gemeenteraad van Rheden in juni beslist over mogelijkheden om ook in de gemeente Rheden duurzame energie op te wekken, vraagt de gemeente op verschillende manieren aan inwoners wat zij hierbij belangrijk vinden. Hiervoor werd onder andere een peiling gehouden via Rheden Spreekt. Jongeren zijn daar minder vertegenwoordigd. De gemeente Rheden wil ook graag hun mening horen en hoopt dat de jongeren van zich laten horen via Swipocratie.

“Klimaat, duurzaamheid en energie opwekken zijn onderwerpen die juist ook jongeren bezighouden. Hun mening is heel belangrijk, want het gaat immers over de wereld en het klimaat van hun toekomst”, aldus de gemeente Rheden. Met Swipocratie kan iedereen door te swipen snel zijn of haar mening geven. Dit kan per mobiel of tablet via rheden.swipocratie.nl. Jongeren die meedoen, maken kans op een handige WakaWaka powerbank.

De uitkomsten van verschillende gesprekken, de peiling via Rheden Spreekt en ook die van Swipocratie worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Zij nemen dit mee als zij een besluit nemen over een aantal beleidskaders die gaan over hoe in de gemeente Rheden grootschalig duurzame energie opgewekt kan worden en op welke manier inwoners daarbij betrokken moeten worden.