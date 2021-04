Retrospectief: Kleuterschool De Gelderse Roos in Loenen

Loenen heeft vele jaren drie kleuterscholen gekend. Er was een openbaar schooltje De Zonnebloem in Loenen-dorp, een katholiek schooltje Ons Poortje, maar ook een kleuterschool bij het kanaal. De kleuters uit het gebied over het spoor en kanaal (wat nu buurtschap Veldhuizen wordt genoemd) konden in de Kanaalschool onderwijs volgen. Ze hoefden niet naar Loenen dorp, Klarenbeek, of Oosterhuizen. Een lokaal van de school was verhuurd aan de kleuterschool, die de naam van De Gelderse Roos kreeg. Ook kwamen er kinderen uit Klarenbeek van over het kanaal en uit de buurt Scherpenberg.

Zoals iedere school had De Gelderse Roos ook een oudercommissie, die de belangen van de kinderen behartigde en de kleuterleidster van steun was bij de activiteiten in de school en daarbuiten. Het was voor de oudercommissie en de leiding een hele toer om jaarlijks genoeg leerlingen te hebben. Het aantal mocht gemiddeld niet beneden de twintig komen. Meestal lukte dat ook. Het was een openbaar schooltje maar ook gingen kinderen uit katholieke gezinnen in dit gebied naar deze kleuterschool. Helaas namen de meeste ouders bij het bereiken van de zesjarige leeftijd, bij de overstap naar de lagere school, het besluit om niet naar de lagere school in de Kanaalschool (met meester Spoelstra) door te gaan maar naar de RK Aloysiusschool in het dorp.

De kleuterschool was bijzonder actief. Omdat het zo’n kleine groep was, kon er veel geregeld worden door de ouders en de leiding. Vele jaren is Julia Schoenaker kleuterleidster geweest. Zij organiseerde veel. Bekend van haar waren de ouderavonden waarbij de ouders zitting namen in de bankjes van de kleuters. Jaarlijks waren er schoolreisjes en bezoekjes aan bedrijven. Veel kinderen uit dit gebied bewaren aan deze tijd leuke herinneringen.

Helaas door vergrijzing van het gebied kwamen er toch minder kinderen op de school. In 1982 was de laatste klas op de Gelderse Roos. Op de foto staan de kinderen en leidster van het laatste jaar.

Een paar jaar later ging ook de Kanaalschool sluiten. Het gebouw kwam leeg te staan en dreigde afgebroken te worden. Dankzij oud-aannemer Hendrik van Gerrevink bleef de school bewaard en werd het omgebouwd tot een wooncentrum voor vier gezinnen, die er nog met veel plezier wonen.