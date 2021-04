Retrospectief: De Meipoort in Doesburg

Sinds 1237, toen Doesburg stadsrechten kreeg, werd steeds meer aandacht besteed aan vestingwerken. Die waren bedoeld om vijanden buiten te houden. Maar ze hadden ook andere praktische redenen. In 1342 werd Doesburg getroffen door een overstroming, het gevolg van het met dijken kanaliseren – beter bevaarbaar maken – van de IJssel. Direct werd besloten om een muur rond de stad te bouwen en al in 1343 werd daarmee een begin gemaakt. Doesburg bestond toen uit een gebied van de huidige Windmolenstraat, Koepoortstraat, Boekholtstraat en Kloosterstraat. De contouren van de huidige binnenstad ontstonden door die ommuring.

In de eeuwen die volgden werden de vestingwerken rond Doesburg voortdurend uitgebreid en verbeterd. In 1607 gaf prins Maurits opdracht voor de aanleg van nieuwe vestingwerken. Een paar jaar daarvoor was de bereikbaarheid en het economische belang van Doesburg toegenomen door de aanleg van een schipbrug.

Door gebruik te maken van de IJssel, de Oude IJssel en een brede gracht, ontstond in de basis een eiland, waarop de vestingwerken werden gesitueerd. Doesburg werd in die die tijd als een van de sterkste vestingen gezien. Sterk, maar niet onneembaar. In 1672 werd Doesburg na een beleg ingenomen door de Fransen, die in 1673 een groot deel van de vestingwerken lieten afgraven en de poorten opbliezen. Restanten daarvan zijn te zien aan de oude stadgrachten.

Nu komen we bij de periode waarop het vestingwerk op deze foto werd gerealiseerd. In 1698 bezocht vestingbouwkundige Menno baron van Coehoorn Doesburg en hij ontwierp een geheel nieuw vestingplan. Daarmee werd in 1701 een start gemaakt en het bestond in linies die veel verder van de oude stad af lagen. Dat zorgde voor veel meer ruimte om troepen binnen de verdedigingswallen samen te trekken. Doesburg kreeg ook twee kazernes.

De oostelijke poort in de nieuwe vestingwerken, was de Meipoort. Op deze foto uit 1907 zien we die doorgang in de Kraaksche Allee, in de richting van Drempt. Het omvatte aanvankelijk een versterkte poort en een tolhuis, maar die waren in 1907 al niet meer in gebruik. Wel zien we de rails liggen, waarover tot 1957 de trams van de GTW reden tussen Doesburg en Doetinchem.