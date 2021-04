Retrospectief: De Heks van Weterschoten

In de buurtschap tussen Klarenbeek en Oosterhuizen wordt door de oudere inwoners nog regelmatig gesproken over een mysterieus figuur die vroeger in deze regio gewoond moet hebben. Het verhaal over De Heks van Weterschoten is vele generaties doorverteld. Of de geschiedenis van de merkwaardige vrouw op waarheid berust kan niemand vertellen. Wel vindt men het de moeite waard om kinderen en kleinkinderen op de hoogte te brengen van dit verhaal, waarnaar nog altijd ademloos wordt geluisterd.

De heks van Weterschoten moet een paar eeuwen geleden geleefd hebben. Overal waren toen zwervers. Vaak zigeuners die die niet zo goed bekend stonden omdat ze nog wel eens werden betrapt bij insluiping en diefstal. Zij werden overal achtervolgd. In de buurt van Oosterhuizen zwierf ook een zigeunerin rond. Het was een oude vrouw met koolzwart haar, dito ogen en grote rinkelende oorbellen. Zij verdiende de kost door aan de boerinnen heelkrachtige kruiden te verkopen. Zij bezat ook de gave om de toekomst te voorspellen uit de lijnen van de hand.

Zij had een woonplek gevonden in een hut van de Weterschoten, dat in die tijd nog een wildernis was. De hut was gebouwd van hout, dat in de omgeving omgehakt werd, en afgedicht met heideplaggen.

Vaak had de vrouw goede resultaten met haar kruiden. Zij deed bij zieken vaak wat geheimzinnig. Maar dikwijls genas de zieke tot grote verbazing van de gezinsleden en buren. Men meende dat de vrouw over bovennatuurlijke krachten beschikte en kreeg al gauw de benaming van ‘De Heks van Weterschoten’.

Het laatst is de heks op een winterdag gezien. Een jonge schaapherder die de heks op de heide op Weterschoten ontmoette, kocht voor veel geld van de heks een ‘onfeilbaar’ middel om de dochter van een grote boer gunstig te stemmen. Dit lukte helaas niet. Het meisjes trouwde met een boer uit Lieren. De herder was woedend en wilde zijn geld terug en ging naar de hut van de heks. Alles was verlaten. De jongeman keek door het raam en zag een grote zwarte kater zitten. De herder werd woedend en stak de hut in brand. Plotseling zag hij de kat door de schoorsteen de lucht invliegen. Nadien heeft men nog wel geprobeerd sporen van de heks te vinden maar zonder resultaat. Niemand weet waar de heks is gebleven….