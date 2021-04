Retrospectief: De emailleerfabriek in Spankeren

Ergens in 1920 werd deze foto van Emailleerfabriek De Ysel, kortweg Edy, gemaakt. De prent toont de zijkant van de grote fabriek aan het Apeldoorns Kanaal. De waterweg bevindt zich – niet zichtbaar op deze foto – helemaal links.

Het bedrijf werd gesticht door Arie Schotsman, geboren op 12 december 1881 te Hoorn. Hij studeerde aan de Hogere Beroeps School in Hoorn en na deze studie werkte hij een tijdje in een drukkerij in Edam en weer later bij een Technisch Bureau in Amsterdam. Op 35-jarige leeftijd had hij genoeg gespaard om een terrein in Spankeren te kunnen kopen. Het lag aan het Apeldoorns Kanaal en tegen de spoorlijn aan en beschikte dus over goede verbindingen voor aan- en afvoer van grondstoffen en producten. Op het terrein werd een emailleerfabriek van 1300 vierkante meter gebouwd en men begon gelijk met 35 werknemers.

Edy maakte bijna alles voor het huishouden: pannen, petroleumstellen, wasmachines, emmers, zeep-zand-sodabakjes, vergieten, kannen en noem maar op. Zware machines forceerden en stampten metaal in de juiste vorm, immense ovens bakten daar het enorm slijtvaste email op. Het was een bezigheid die deels geautomatiseerd was, maar die op het hoogtepunt van Edy, zo vlak voor de oorlog, toch nog aan zo’n vijfhonderd mensen werk bood.

Na de oorlog stond Arie’s zoon Jan Schotsman aan het roer. Hij nam het stokje over van zijn vader, die op 22 april 1945 – 8 dagen na de bevrijding van Spankeren – overleed. Junior had in 1937 in Amerika de nieuwste productietechnieken bestudeerd en die toegepast in Spankeren. Na de oorlog ging het echter, ondanks de niet geringe inspanningen en technische knowhow van Jan, bergafwaarts met Edy. Plastic verdrong het emaille van de markt en in 1969 verkocht de familie Schotsman de fabriek. Vijf jaar later viel het doek voor Edy, al bleef het merk wel bestaan voor allerhande elders vervaardigde producten. In 1978 werd het grootste deel van de fabriek gesloopt. Wat er in Spankeren nog aan herinnert, zijn enkele namen – de Edyweg en de Edybrug – en een paar overgebleven bedrijfshallen aan de Kanaaldijk, waarin andere bedrijven zich hebben gevestigd.