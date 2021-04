Registratie- en testplicht voor iedereen die vanuit Nederland naar Duitsland reist

REGIO – De Duitse regering heeft Nederland op advies van het RKI (het Duitse RIVM) op 4 april met ingang van 6 april geclassificeerd als een gebied met een hoge incidentie. Dit zijn gebieden waar zeven dagen achtereen dagelijks gemiddeld meer dan 200 besmettingen per 100.000 inwoners zijn geregistreerd. Deze inschaling heeft tot gevolg dat vanaf dinsdag bij binnenkomst vanuit het buurland voor iedereen de verplichting geldt om een actueel testbewijs bij zich te hebben. Ook geldt er een registratieplicht. De huidige uitzonderingsregeling voor het kleine grensverkeer tussen Nederland en Nordrhein-Westfalen komt hiermee te vervallen.

Iedereen die Duitsland vanuit Nederland binnenreist, moet zich registreren op www.einreiseanmeldung.de. Op de registratieplicht bestaan de volgende uitzonderingen: doorreizigers (door NRW resp. Nederland), verblijven van max. 24 uur (in NRW resp. Nederland),personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren Bij het binnen reizen vanuit Nederland dient men in principe het bewijs van een actueel negatief testresultaat op zak te hebben. De test (PCR-test of PoC-sneltest resp. zelftest onder toezicht van vakkundig personeel) mag bij het binnenreizen niet ouder dan 48 uur zijn.

Ook hierop gelden enkele uitzonderingen: Doorreizen (door NRW resp. Nederland),personen die beroepshalve grensoverschrijdend personen, producten of goederen transporteren als ze minder dan 72 uur in NRW verblijven, veiligheidsdiensten in interventiesituaties en gegronde specifieke gevallen op aanvraag bij de bevoegde Geneeskundige Dienst.

Voor grenspendelaars geldt dat de test (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur voor het binnenreizen afgenomen mag worden. Dat betekent, dat binnen een normale werkweek twee tests volstaan. Verder kan de test kan ook meteen na het binnenreizen afgenomen worden, bijvoorbeeld onmiddellijk na aankomst op het werk of op school of in een testcentrum. Tenslotte heeft Nordrhein-Westfalen ook voor personen die regelmatig minstens twee keer per week grensoverschrijdend naaste verwanten bezoeken een soepelere regeling ingevoerd: ook voor hen geldt dat de test (in plaats van 48 uur) maximaal 72 uur voor het binnenreizen afgenomen mag worden. Dat betekent dat binnen zes dagen twee tests volstaan.